Fallout 4 – Game of the Year Edition angekündigt

Wenn ihr mal wieder ins Wasteland zurückkehren möchtet, dann könnt ihr dies ab September in der Game of the Year Edition von Fallout 4 tun. Wie bei GOTY-Editionen üblich, kommt das Hauptspiel mit allen verfügbaren Addons, Gameplay Updates und überarbeiteter Grafik. Und es gibt noch eine Überraschung für Fallout-Fans: Eine Collectors Edition der GOTY-Edition mit einem ganz besonderen Sammlerstück.

Der Pip-Boy ist wieder da

Wenn ihr euch die Collectors Edition der GOTY-Version von Fallout 4 holt, dann beinhaltet diese nicht nur ein Buch und ein Poster, sondern auch den Pip-Boy. Dieses Sammlerstück war beim Erscheinen des Originalspiels ein schnell vergriffenes Objekt. In der GOTY-Edition gibt es alle erschienen Addons, namentlich Nuka-World, Vault-Tec Workshop, Contraptions Workshop, Far Harbor, Wasteland Workshop und Automatron. Sie erscheint am 26. September für den PC, die PS4 und die Xbox One.

Quelle: bethesda