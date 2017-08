Dynasty Warriors 9 – Details zur Geschichte bekannt gegeben

Zum kommenden Dynasty Warrior 9 hat Koei Tecmo neue Details zur Erzählweise der Geschichte des Spiels bekannt gegeben. Demnach bietet das Spiel vielfältige Möglichkeiten, die historischen Ereignisse und Charakteren in Schlüssel- und Sekundär-Events zu verfolgen. Dabei wird die Kampagne mehr als zehn Kapitel beinhalten. Diese Kapitel erzählen dabei die Veränderungen der Machtverhältnisse und lässt dabei den Spieler tiefer in die politischen und militärischen Machenschaften der jeweiligen Ära eintauchen. Das Spiel erscheint 2017 für Playstation 4 und Xbox One.

Quelle: YouTube (Koei Tecmo)