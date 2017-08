Call of Duty – Start der Call of Duty World Leauge bekannt gegeben

Activision hat den Start der Call of Duty World League (CWL) Championship bekannt gegeben. In diesem Tunier treten die besten Call of Duty Spieler in 32 Team gegeneinander an und spielen dabei um einen Preistopf von 1,5 Millionen Dollar. Neben dem Geld winkt den Sieger auch eine Menge Prestige, denn dieses Team kann sich das beste Call of Duty-eSports-Team. Bei den Turnier treten die besten Teams aus Nordamerika, Europa und dem Asien-Pazifik-Raum gegeneinander an. Der 2017 CWL Championship findet in diesem Jahr zum allerersten Mal in Orlando, Florida an der Ostküste der USA statt.

Die Gruppen der 2017 CWL Championship im Überblick:

GRUPPE A: OpTic Gaming, Epsilon Esports, Echo Fox, 3sUp

GRUPPE B: Team EnVyUs, Elevate, Projekt Evil, Mindfreak Black

GRUPPE C: EUnited, Mindfreak, Team Infused, Lethal Gaming

GRUPPE D: Luminosity, Rise Nation, Supremacy, Team Vitality

GRUPPE E: FaZe Clan, Red Reserve, Allegiance, Era Eternity

GRUPPE F: Fnatic, Evil Geniuses, Str8 Rippin, Tainted Minds

GRUPPE G: Splyce, Ghost Gaming, Millenium, Team Kaliber

GRUPPE H: Enigma6, Cloud9, Team MRN Black, Rogue

Wer die packenden Duelle der Teams anschauen möchte kann diese über die Website http://www.callofduty.com/cwl, tv.majorleaguegaming.com/channel/cwl und www.youtube.com/majorleaguegaming tun,

Quelle: Activision