Atelier Liddy & Souer: Alchemists of the Mysterious Painting – Specials Editions enthüllt

Das Entwicklerstudio GUST und Publisher Koei Tecmo haben vor wenigen Tagen erst bekannt gegeben, dass der neuste Ableger der Atelier-Serie, der den Titel Atelier Liddy & Souer: Alchemists of the Mysterious Painting trägt, neben der PlayStation 4 und PlayStation Vita auch für die Nintendo Switch erscheinen wird. Nun wurde die offizielle Teaser-Webseite veröffentlicht, die weitere Informationen zum Spiel verrät. Desweiteren wurde einige Special Editions enthüllt, die wir im folgenden für euch aufgelistet haben.

Visual Book

Drei Miniposter

Extra Tracks & Voice CD (zwei Disks)

Poster im B3-Format

Spezielle Ingame-Items

Atelier 20th Anniversary Box

alles aus der Premium Box

exklusiv bei amazon.jp oder dem offiziellen GUST SHop

Sophie & Firis Premium Visual Book

Lydie & Soeur Double Crystal Briefbeschwerer

Atelier 20th Anniversary Alchemist Pin Badge Kollektion

Zudem werden alle First Print Editions des Spieles mit einem Downloadcode für die Kostüme von Marie und Elie bestückt sein.

Bislang sind die Special Editions nur für Japan angekündigt, ob es auch für Europa eine Lokalisierung gibt, steht noch in den Sternen. Im Winter 2017 wird das Spiel in Japan erhältlich sein, ein Termin für Europa ist bislang nicht bekannt. Weitere Informationen folgen zur vollständigen Enthüllung der offiziellen Seite am 21. August 2017.