Ubisoft – Expansion in Nordeuropa

Ubisoft, bekannt für kommerziell Erfolgreiche Spieleserien wie etwa Assassins Creed oder Far Cry, vergrößern ihre Kapazitäten. In Schweden, genauer gesagt in Stockholm, wird ein neues Studio eröffnet, in dem Ubisoft zusammen mit ihrer kleinen Schwester, Massive Entertainment an großen Titeln arbeiten werden. Unter anderem einer Versoftung des Kinohits Avatar, welcher im Dezember 2009 in die deutschen Kinos kam. Des weiteren wurde damit begonnen, neue Entwickler für das Team zu gewinnen. In den nächsten zwei Jahren soll das Team auf 100 Kollegen anwachsen. Dabei spielen Alter, Religion oder sexuelle Ausrichtung absolut keine Rolle. Bewerber werden lediglich nach ihrem können ausgewählt.

Neues Team, neue Aufgaben

Patrick Bach, seines Zeichens der Studio Manager von Ubisoft Stockholm: „Ich freue mich riesig, der Ubisoft-Familie beizutreten, wo ich das Gefühl habe, meine Erfahrung in der Videospielindustrie auf neue und andere Art und Weise anwenden zu können. Mein Ziel bestand immer darin, die bestmöglichen Erlebnisse für die Spieler zu kreieren. Als ich mit Ubisoft über das sprach, worauf wir am meisten Wert legen, war klar, dass wir dieselbe Leidenschaft teilen: die Kreativität der Teams mit diesem Ziel im Kopf zu fördern.“

Quelle: Ubisoft.com