No Man’s Sky – Update bringt neue Inhalte

Vor knapp einem Jahr erschien mit No Man’s Sky von Hello Games und konnte die Erwartungen an Fans nicht erfüllen. Doch die Entwickler haben versprochen einige versprochene Features nach und nach ins Spiel zu bringen. Vor einiger Zeit erschien bereits das Foundation Update 1.1 mit dem man eigene Frachtschiffe kaufen und Basen bauen konnte. Nun haben die Entwickler an dem Update 1.3 „Atlas Rises“ gearbeitet, welches schon in der nächsten Woche erscheinen soll. Mit diesem soll nun die Geschichte des Spiels verbessert werden und Schnellreisen mittels Portalen ermöglicht werden. Weitere Details gibt es allerdings nicht, da die Patchtnotes erst kurz vor Release veröffentlicht werden.

Quelle: nomanssky.com