NHL 18 – Neuer Spielmodus angekündigt

Wie in jedem Jahr erscheint auch in diesem Herbst wieder neue Ableger zu den verschiedenen Sportspielen. Eines dieser Titel ist NHL 18 von EA. Für die kommende Eishockeysimulation wurde nun ein neuer Spielmodus angekündigt. Neben NHL Threes, welches derzeit in der aktuellen laufenden Betaphase angespielt werden kann, wird es einen weiteren neuen Spielmodus geben. Der neue Spielmodus ist die Champions Hockey League. In diesem kann man das Turnier mit allen 32 Europäischen Teams nachspielen. Dabei gibt es eine Gruppenphase mit je acht Gruppen, je vier Teams und darauffolgender KO-Phase. Als lizenzierte Teams samt original Trikot, Logo und Namen sind dabei: DEL: EHC Red Bull München, Adler Mannheim und Grizzlys Wolfsburg. Schweiz: SC Bern, ZSC Lions Zürich, EV Zug und HC Davos. Österreich: Vienna Capitals, EC Red Bull Salzburg und EC KAC an. NHL 18 erscheint am 15. September 2018 für Playstation 4 und Xbox One.

NHL 18 | NHL Threes Official Gameplay Trailer

Quelle: championshockeyleague.com