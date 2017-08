The Incredible Adventures of Van Helsing 2 – Jetzt auch für Playstation 4 verfügbar

The Incredible Adventures of Van Helsing erfreut sich einer recht soliden Fan Gemeinde. Seit heute, dem 08. August 2017, ist der zweite Teil des Hack-and-Slay Abenteuers auch im europäischen Raum für die Playstation 4 zu haben. Allerdings wird das Spiel nur als Download Titel im Playstation Store zu haben sein. Eine physische Version in Form einer Disc ist vorerst nicht geplant. Des weiteren soll es auf der Playstation 4 Pro auf einige weiteren Grafik Features Zugriff haben. So sollen drei unterschiedliche Darstellungsmodi zur Auswahl stehen: „Bessere Darstellung“ soll mit einer Auflösung von 1920×1080 Pixeln auf 60 FPS ausgerichtet sein. Dann hat man noch den Mittelweg „Balanced“, wobei eine Auflösung von 2880×1620 Pixeln bei 50 FPS erreicht werden soll. Wer die volle 4K Auflösung nutzen will, kann dies mit der Einstellung „Bessere Qualität“.

To be Continued…

Laut Balazs Farkas, seines Zeichens PR und Community Manager bei NeoCore Games, soll man die Möglichkeit haben, seinen Charakter aus dem Vorgänger The Incredible Adventures of Van Helsing in Teil Zwei zu importieren. Das passt ganz gut, denn die Story des zweiten Teils beginnt da, wo The Incredible Adventures of Van Helsing aufhört.

