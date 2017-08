Overwatch – Sommerspiele 2017 sind gestartet

Das erste Event, welches in Overwatch gefeiert wurde, wird nun zum zweiten mal veranstaltet. Bis zum 28. August könnt ihr wieder an den Sommerspielen teilnehmen, etwa in dem etwas überarbeiteten Lucioball-Modus. Zudem gibt es neben den alten Skins und freischaltbaren Objekten noch einige Neue.

Strand- und Sommerfeeling

Lucioball ist wieder da, und diesmal könnt ihr sogar in einer Ranked Variante gegeneinander antreten. Die Punkte, die ihr hier gewinnt, könnt ihr ebenfalls für die goldenen Waffen ausgeben. Insgesamt gibt es sieben neue legendäre Skins, diese sind für Soldier 76, Reaper, Junkrat, Widowmaker, Sombra, McCree und Mercy. Pharah und Hanzo haben neue Highlight-Intros bekommen, des Weiteren gibt es viele neue Siegerposen, Sprüche und Sprays.

Quelle: PlayOverwatch via Youtube