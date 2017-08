Nintendo 3DS XL – Samus Returns Modell angekündigt

Nintendo hat eine neue Edition des Nintendo 3DS XL für Metroid Fans angekündigt. Samus Returns wird eine eigene Edition in Rot und Gold erhalten. Ob das System weltweit erscheint ist dabei leider nicht klar.

Via Twitter hat Nintendo America die Sonderedition des 3DS XL für Metroid: Samus Returns angekündigt. Als Release wird der 15. September angegeben, leider wird aber nicht genannt ob es sich hier um einen weltweiten Release handelt.

Samus Edition New Nintendo #3DS XL hardware arrives 9/15 at select retailers, just in time for #Metroid: Samus Returns! pic.twitter.com/3OTcwMvAAL

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 8. August 2017