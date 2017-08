Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – Zwei Special Editions und Season Pass angekündigt

Publisher Bandai Namco Entertainment und das Entwicklerstudio Level-5 hab heute zwei Special Editions zum JRPG Ni no Kuni II: Revenant Kingdom angekündigt. Dabei handelt es sich um die Prince’s Edition und die King’s Edition, die beide den heimischen Handel erreichen werden.

Inhalt der Prince’s Edition (PS4)

Das Spiel Ni no Kuni II: Revenant Kingdom

Exklusives SteelBook

Season Pass

Exklusives Making-of als Blu-Ray

Preis: £84.99

Inhalt der Prince’s Edition (PC, nur digital)

Das Spiel Ni no Kuni II: Revenant Kingdom

Season Pass

Preis: £69.99

Inhalt der King’s Edition (PS4)

Das Spiel Ni no Kuni II: Revenant Kingdom

Exklusives SteelBook

Season Pass

Exklusives Making-of als Blu-Ray

Exklusives 148-seitiges Artbook mit Konzeptgrafiken von Yoshiyuki Momose und Level-5

Von Joe Hisaishi komponiertes Theme auf Schallplatte

„Evolution eines Königs“-Diarama-Figur 20 cm große rotierende Szenen Musikbox: Ni no Kuni II-Hauptthema

Preis: £139.99

Inhalt der King’s Edition (PC)

Alle Inhalte der PS4-Version, das Hauptspiel ist als Downloadcode beigelegt

Preis: £129.99

Zudem wurde ein Season Pass angekündigt, den es schon für 19,99 € zu erwerben geben soll und zwei größere Inhalte beinhalten soll. Desweiteren soll ein Item-Paket mit an Bord sein. Was die beiden größeren Inhalte sein sollen, wird Bandai Namco in kommender Zukunft verraten. Ni no Kuni II: Revenant Kingdom erscheint am 19. Januar 2018 für die PlayStation 4 und den PC.

Quelle: Bandai Namco Entertainment