Horizon Zero Dawn – The Frozen Wilds im November

Im Juni wurde der DLC The Frozen Wilds für Sonys Horizon Zero Dawn angekündigt. Im eisigen Norden des Landes warten in diesem neuen Kapitel neue Mysterien und tödliche Maschinen. Jetzt gibt es auch ein Release Datum für den DLC.

The Frozen Wilds hat ein Datum

Im amerikanischen Playstation Blog hat Guerilla Games angekündigt, dass der DLC für Aloys Überraschungshit am 7. November erscheinen wird. Darüber hinaus haben die Entwickler neue Details näher zum Release angekündigt. Wer den DLC vorbestellt, wird darüber hinaus einen exklusiven Avatar erhalten. Für Playstation Plus Abonnenten kostet der DLC 17,99, für alles anderen liegt der Preis bei 19,99€.

Quelle: Playstation Blog