Dissidia Final Fantasy NT – Start der Closed Beta bekannt gegeben

Anfang nächsten Jahres soll mit Dissidia Final Fantasy NT, ein neuer Ableger der Beat Em Up Reihe aus dem Final Fantasy Universum erscheinen. Doch wie üblich, wird aus zu diesem Spiel eine Beta geben, in der man das Spiel audführlich anspielen kann. Für diese Closed Beta hat Square Enix nun den Termin angekündigt. Demnach kann man zwischen dem 26. August und dem 4. September mit verschiedene Final Fantasy Charaktere antreten und sich gegeneinander messen. Dabei tritt man in 3 vs. 3 Kämpfe an und kann zudem auch die Bekannten Beschwörungen wie Ifrit, Shiva oder Odin machen. Um an der Beta teilzunehmen muss man sich bis zum 15. August bei playstation.com für die Beta anmelden und mit etwas Glück erhält man dann einen Code mit dem man dann daran teilnehmen kann.

Dissidia Final Fantasy NT – Announcement Trailer | PS4

Quelle: playstation.com