Batman: The Enemy Within – Erste Episode der zweiten Staffel verfügbar

Die erste Episode der zweiten Staffel von Batman: The Enemy Within wurde jetzt veröffentlicht und steht ab sofort zum Download bereit. Dier erste Episode hört auf den Titel: The Enigma. Das Spiel ist für PC, Playstation 4, XBox One erhältlich. Auf den beiden Heimkonsolen findet man das Spiel im Store unter dem deutschen Titel Batman: Der Feind im Inneren. Die Staffel soll fünf Episoden umfassen und der Season Pass kostet PC Gamer 22,99 Euro, während Konsoleros mit 29,99 Euro dabei sind.

Das Böse schläft nie!

Im Verlauf der Woche wird das Adventure auch für Apples Mac veröffentlicht. Die Abenteuer von Batman werden im Oktober auch ihren Weg auf iOS- und Androidgeräte finden.Des weiteren wird auch eine Season Pass Disc veröffentlicht, die alle, bis dato erschienen Teile beinhaltet und zudem noch alle kommenden Epsioden freischalten, sobald diese Verfügbar sind.

Quelle: Playstation via Youtube.de