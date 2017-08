Hellblade Senua’s Sacrifice – Finales Dev Diary veröffentlicht

Morgen ist es soweit und Ninja Theory bringt ihr neues Spiel Hellblade Senua’s Sacrifice für Playstation und PC heraus. Vor dem morgigen Release teilt der Entwickler das finale Dev Diary mit Fans. Verfolgt die letzten Schritte von Ninja Theory auf dem Weg zum Release.

Hellblade Senua’s Sacrifice kurz vor dem Release

Das letzte Dev Diary gibt euch einen Einblick in die Phase kurz vor dem Release. Ihr bekommt einen tieferen Einblick in die Prozesse um das Abenteuer um die junge Kriegerin Senua auf den Release vorzubereiten. Der Titel kann in den diversen Stores (PSN, Steam, GOG) für 29,99€ vorbestellt werden und wer im PSN vorbestellt erhält ein exklusives, dynamisches PS4 Theme. Vorbesteller auf PC erhalten einen digitalen Comic.

Quelle: Ninja Theory