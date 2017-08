For Honor – Gratis Wochenende angekündigt

Das For Honor für Ubisoft nicht der erwünschte Hit war, daran besteht kein Zweifel. Denn obwohl das Spiel beim Launch recht erfolgreich war, sind mittlerweile die Spieleranzahl merklich geschrumpft. Mit dem Start der dritten Season will man nun versuchen wieder auf das Spiel Aufmerksam zu machen. Denn wie Ubisoft angekündigt hat, wird auf allen Plattformen am kommenden Wochenende (10.8 – 13. 8.) ein kostenloses Wochenende stattfinden. Bei diesem erhält man vollen Zugang zu dem Spiel, sowohl mit sämtlichen Multiplayermodi als auch der Kampagne. Spielt man die Gratisfassung wird der Fortschritt den man dabei erspielt gespeichert und kann dann wenn man es später kauft, an dem Punkt weiterspielen. Die Gratisversion kann man dabei ab dem 08. August 2017 in den jeweiligen Stores (PS Store, Xbox Life) und auf dem PC via Uplay runterladen. Zusätzlich gibt es während des Gratiswochenende auf die Standard- und Goldfassung in den digitalen Shops diverse Rabatte.

For Honor – Trailer zum Gratiswochenende

Quelle: YouTube (UbisoftUS)