WoW – Die Bonuswoche für Schlachtfelder

Achtung es gibt wieder Aktion für alle PvP Fans in World of Warcraft, denn vom 9. August bis zum 15. August 2017 startet die Bonuswoche für Schlachtfelder. In dieser erhaltet ihr 50% mehr Ehrenpunkte und dank der Wochenquest zusätzliche Ehrenabzeichen. Mit diesen Ehrenabzeichen habt ihr die Möglichkeit euch alte PvP-Sets zu kaufen, oder die neuen aus dem Legion Patch 7.2.5. Vergesst also nicht die entsprechende Quest bei Erzmagier Timear in Dalaran anzunehmen, bevor ihr euch ins Getümmel schmeißt. Die Schlachtfelder von World of Warcraft könnt ihr über den Gruppenbrowser betreten, indem ihr im Spiel einfach „i“ drückt und euch für ein spezielles, ein ungewertetes oder ein zufälliges Schlachtfeld anmeldet. Zur Auswahl stehen euch alle bisher im Spiel veröffentlichten Schlachtfelder:

Alteractal

Arathibecken

Auge des Sturms

Die Schlacht um Gilneas

Insel der Eroberung

Kriegshymnenschlucht

Silberbruchmine

Strand der Uralten

Tempel von Katmogu

Tiefenwindschlucht

Zwillingsgipfel

