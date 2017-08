Titanfall 2 – Entwickler äußert sich zu den Verkaufszahlen

Titanfall 2 war einer der besten Shooter des letzten Jahres. Besonders die gelungene Kampagne fand bei Kritikern positiven Anklang. Doch die Verkaufszahlen des Shooters erfüllten nicht ganz die Erwartungen, welche Entwickler Respawn Entertainment und Publisher EA hatten. Zu diesem Thema hat sich nun Vince Zampella geäußert. Laut ihm gilt das Spiel intern keineswegs als ein Flop, dennoch wurden die Erwartungen des Studios nicht ganz erfüllt. „Das Spiel war erfolgreich, es hat sich gut verkauft, aber es hat sich nicht ganz so gut verkauft, wie es hätte sollen“, so Zampella zu Gamespot . Ein Grund woran dies lag, könnte an dem Releasezeitraum des Spiels liegen. Denn Titanfall 2 erschien im gleichen Zeitraum wie Battlefield 1 und Call of Duty: Infinite Warfare. Mit diesen beiden beliebten Shootern konnte das Spiel um die Titans nicht ganz mithalten und ging dementsprechend ein wenig unter. Was dem Spiel auf jeden Fall geholfen hat waren die kostenlosen DLC’s die nach und nach für das Spiel erschienen sind. Obwohl das Spiel nicht ganz die Erwartungen erfüllt hat, will Respawn Entertainment in Zukunft weiter an die Marke festhalten. „Wir machen mehr Titanfall, das ist das Zitat, das ich sagen sollte“, so der Entwickler.

Quelle: gamespot.com