Rainbow Six: Siege – Neuer Meilenstein erreicht

Seit Ende 2015 ist der Taktik Shooter Rainbow Six: Siege für Playstation 4, Xbox One und PC erhältlich. In diesem Zeitraum hat sich das Spiel zu einem der beliebtesten Shooter der jetzigen Zeit gemausert. Denn wie Ubisoft bekannt gegeben hat, kann das Spiel mittlerweile eine Spieleranzahl von 20 Millionen Spieler vorweisen. Mit zahlreichen Updates und Neuerungen bringt Ubisoft immer neuen Content ins Spiel, wodurch die Spieler regelmäßig ins Spiel schauen. So gab es zum Release zum Beispiel 20 verschiedene Operator, mittlwerweile ist diese Zahl auf 30 angestiegen. Rainbow Six Siege erschien am 1. Dezember 2015.

On behalf of the entire Rainbow 6 Dev Team, thank you! 20 Million strong. pic.twitter.com/8FHBhiaSng — Rainbow Six Siege (@Rainbow6Game) 4. August 2017

Quelle: Twitter (Rainbow Six Siege)