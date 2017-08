Dragon Quest Builders 2 – Für PS4 und Switch angekündigt

Square Enix hat im Rahmen des Dragon Quest Summer Festivals 2017 in Tokio das Sequel Dragon Quest Builders 2 angekündigt. Der Titel soll für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen, allerdings ist bislang noch kein Release-Termin für Europa bestätigt worden.

Erschafft eigene Welten

In Dragon Quest Builders 2, einem Mix aus Abenteuer-Rollenspiel und Minecraft, erwartet euch ein neues Setting sowie viele weitere Features. Spieler können nun beispielsweise die dreifache Menge an Blöcken stapeln oder mit ihrem Charakter tauchen. Desweiteren können sie Wasserfälle bauen und von hohen Orten mit einem Gleiter heruntergleiten. Ein neuer besonderer Modus wird der Vier-Spieler-Multiplayer sein. Das neuste Gameplay-Material könnt ihr euch in folgendem Video zu Gemüte ziehen:

Zur Handlung äußerte sich Square Enix kaum, allerdings sollen die Schlüsselwörter „begleitende Reisende“ und „junger Malroth“ gefallen sein. Malroth ist wohl auch als Sidoh bekannt und der finale Gegner in Dragon Quest II.

