WoW Legion – Das neue farbenfrohe Reit- und Haustier

Es gibt mal wieder Zuwachs im World of Warcraft Shop, mit Zwielix und dem leuchtenden Sternensucher haben zwei farbenfrohe Tierchen Einzug ins Spiel gehalten. Den kleinen Zwielix könnt ihr als täglichen Begleiter neben euch führen oder ihn zu einem stolzen Kampfhaustier heranzüchten. So oder so wird der kleine Zwielix mit seinem farbenwechselnden Fell ein wahrer Hingucker im Spiel sein. Aber auch die größere Variante steht dem Haustier in nichts nach, denn der leuchtende Sternensucher kanalisiert seine Macht zahlreichen außerweltlichen Energien in seiner direkten Umgebung und kann ebenfalls seine Fellfarbe wechseln. Bei diesem Reittier handelt es sich natürlich auch gleichzeitig um ein Flugmount.

Macht eure World of Warcraft bunter

Das Reittier „Leuchtender Sternensucher“ ist für 25,00 Euro im Battle.net Shop verfügbar. Die kleine farbenfrohe Variante „Zwielix“ ist für 10,00 Euro zu haben. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit euch für 35,00 Euro beide im Set zu kaufen – aktuell ist das Pärchen für 30,00 Euro im Angebot.

Quelle: worldofwarcraft