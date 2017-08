The Last of Us Part 2 – Schauplatz des Spiels scheinbar gefunden

Viel Information haben wir seit der Ankündigung von The Last of Us Part 2 nicht bekommen, und so müssen sich Fans die Infos aus dem Trailer selbst zusammensammeln. So auch den Schautplatz des Sequels, den findige reddit-User nun auf Seattle, Washington festgelegt haben. Und beweisen können sie dieses Statement ebenfalls.

Markante Gebäude und Vegetationen sind der Clou

Anhand des Trailers konnte reddit-User Voldsby einige Hinweise entdecken, die für Seattle als Schauplatz von The Last of Us Part 2 sprechen. So zum Beispiel Parkuhren, die es in dieser Art nur in dieser Stadt gibt. Oder ein Gebäude mit dem Schriftzug „Driftwood“ in der S Washington Street. Und nur einige Blöcke weiter gibt es ein „Public Parking ABM“ Parkhaus, welches auch im Trailer zu sehen ist. Des weiteren ist die Vegetation, die man im Trailer sieht, sehr verbreitet im Westen der USA. Und dies würde bedeuten, dass Joel und Ellie von Boston ganz im Osten der USA seit dem ersten Teil komplett auf die andere Seite der Staaten gereist sind. All diese Infos sind natürlich bislang nur Spekulationen, machen aber bei genauer Betrachtung durchaus Sinn. Wann wir erfahren, ob diese Theorien stimmen, wissen wir bislang nicht, The Last of Us Part 2 hat bislang noch kein Releasedatum.

