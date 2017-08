Splatoon 2 – Neue Waffe erscheint morgen

Splatoon 2 wird eine menge kostenlose Updates erhalten, und eines davon steht schon morgen an. Mit dem Disperser soll eine Waffe in das Spiel kommen, die auch schon in Splatoon auf der Wii U verfügbar war. Auf gänzlich neue Waffen müssen Fans also ein wenig länger warten.

Schnelle Feuerrate, niedrige Reichweite

Der Disperser schießt extrem schnell und deckt somit eine größe Fläche in kurzer Zeit mit viel Farbe ein. Dafür ist die Reichweite nicht besonders ausgeprägt, und so muss man sich mit ihm viel bewegen. Er kommt mit der Curlingbombe als Sekundärwaffe und dem Tintenschock als Spezialwaffe. Wenn ihr schon im ersten Teil mit dem Disperser gearbeitet habt, dann könnt ihr ihn also auch ab morgen in Splatoon 2 erwerben.

Quelle: mynintendonews