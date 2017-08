Call of Duty WWII – Collector’s Edition angekündigt

Es war nur eine Frage der Zeit, bis eine Collector’s Edition von dem aktuell angekündigten Call of Duty WWII veröffentlicht wird. Activision und Sledgehammer Games haben die Sammleredition nun angekündigt. Diese wird es in 2 Varianten geben. Zum einen die Valor Collection und zum anderen die Valor Collection Pro. In der Valor Collection sind viele Sammelartikel enthalten. Nebst Steelbook, „Nazi-Zombies“-Poster, Aufnäher der fünf verschiedenen Divisionen der Kampagne und einer Bloodraven Anstecknadel, findet man auch eine sehr detaillierte Bronzestatue. Die Valor Collection Pro enthält neben der Ausstattung der „kleinen Collector’s Edition“ noch den Season Pass und diverse in-Game Goodies. Für die kleine Edition ist ein Preis von ca. 230 Dollar angegeben, die Pro Edition wird mit ca. 270 Dollar zu buche schlagen.

Aber? Warum denn ein „Aber“?

Der australische Händler ebgames listet die beiden Collector’s Editionen bereits. Aber als „Exclusive“, was darauf schließen lassen könnte, das die Editionen ausschließlich über diesen Händler bezogen werden können. Das Releasedatum ist der 3. November 2017. Call of Duty WWII wird für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Vorbesteller haben zudem noch die Möglichkeit, an einer Closed Beta teilzunehmen, welche vom 25. bis zum 28. August zeitexklusiv auf PlayStation 4 stattfindet. PC und Xbox One Spieler kommen leider erst vom 1. bis zum 4. September in den Genuss der Closed Beta.

Quelle: Michael Condrey (CEO Sledgehammer Games) via Twitter