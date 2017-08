Borderlands 3 – Bald schon angekündigt?

Strauss Zelnick, der CEO von Take Two Interactive, sprach über das aktuelle Fiskaljahr und ließ verlauten, das die Mitarbeiter von 2K Games an einem Titel arbeiten, welcher einer großen Marke angehöre. Er ging zwar nicht genauer auf besagte Marke ein, allerdings liegt die Vermutung nahe, dass es sich tatsächlich um Borderlands 3 halten könnte. Denn neben der Bioshock Reihe ist Borderlands eine der großen Marken von 2K Games. Immerhin wäre es Zeit, für einen gebührenden Nachfolger.

Klick Klick, Boom Bewm!

Die Borderlands-Reihe ist nach wie vor sehr beliebt in der Gaming Szene. Das spiegelt sich in den mittlerweile 3 erschienen Teilen, unter anderem ein Spin-Off Adventure und ein Pre-Sequel zum kommerziell erfolgreichsten teil der Reihe, Borderlands 2 samt massig DLCs, wieder! Das Gameplay ist zwar schon etwas in die Jahre gekommen, jedoch ist die Spielgrafik in bunter Cell-Shader-Optik Zeitlos und passt zum trashigen Setting. Die chaotischen, jedoch liebenswürdigen Charaktere, denen man auf seinen Abenteuern begegnet, tragen ihrs zum stimmigen Gameplay bei. Die Wahrscheinlichkeit, das Borderlands 3 an diesem kommerziellen Erfolg anknüpfen könnte, ist also sehr hoch.