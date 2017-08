Batman: The Enemy Within – Trailer zur ersten Episode

Mit Batman: The Enemy Within veröffentlicht Telltale Games ihr zweites Abenteuer mit dem dunklen Ritter. Ein neuer Trailer stellt nun die Premisse ein wenig genauer vor, und so wird es Bruce Wayne diesmal mit dem Riddler zu tun bekommen, welcher zum einen dafür bekannt ist, viele gefährliche Gerätschaften zu bauen, Auf der anderen Seite lässt er aber auch gerne Hinweise auf Rätsel an seinen Tatorten zurück.

Batman und Joker als Team?

Der Trailer stellt nicht nur den Riddler, mit bürgerlichem Namen Edward Nigma, und seine fiesen Pläne genauer vor, er präsentiert auch einen Twist, welcher ein wenig Schwung in Batman: The Enemy Within bringen wird. So wird Batman wahrscheinlich die Hilfe seines Erzfeindes, dem Joker, in Anspruch nehmen müssen, um Nigma zu stoppen. Die erste Episode, passenderweise als „The Enigma“ betitelt, erscheint am 08. August für PC, PS4 und Xbox One.

Quelle: Izuniy via Youtube