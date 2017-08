RiME – Erscheinungstermin für Switch ist bekannt

Grey Box, Six Foot und das Entwicklerstudio Tequila Works haben heute bekanntgegeben, dass das Puzzle-Abenteuerspiel RiME am 17. November in Europa für Nintendo Switch erscheint. Der Titel wird zusätzlich als Download im Nintendo eShop für 34,99 € angeboten. Zudem wird eine physische Spezialauflage zu einem Preis von 44,99 € erscheinen, die das komplette Spiel und einen Downloadcode für den Originalsoundtrack enthält.

„Als große Fans von Nintendo sind wir für die Geduld unserer Fans sehr dankbar – die darauf warten, dass Tantalus und Tequila Works die Arbeit an RiME auf Nintendo Switch fertigstellen. Wir sehen uns dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass alle Spieler die qualitativ hochwertige Erfahrung bekommen, die sie verdienen“, erklärt Raúl Rubio Munárriz, CEO und Creative Director bei Tequila Works.

RiME ist eine emotionale Reise voller Entdeckungen und Abenteuer, die statt Worten Farbe, Licht und Musik benutzt, um ihre Geschichte zu erzählen. Die Inspirtation stammt aus Literatur wie Der Kleine Prinz, den Filmen von Studio Ghibli und Ray Harryhausen, der Kunst von Joaquín Sorolla und den wunderschönen Gegenden der Mittelmeerküste. Als Junge, der auf einer geheimnisvollen Insel Schiffbruch erlitten hat, begegnen Spieler wilden Kreaturen, erforschen alte Ruinen und erforschen scheinbar längst vergessene Geheimnisse.

RiME ist bereits für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich.

Quelle: Grey Box PR