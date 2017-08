Naruto to Boruto: Shinobi Striker – Eigene Charaktere erstellbar

In der neusten Ausgabe des japanischen Weekly Jump Magazins ist ein Artikel zu Naruto to Boruto: Shinobi Striker erschienen, in welchem die Erstellung eines individuellen Charakters beschrieben wird. Desweiteren finden sich in dem Artikel einige weitere Details.

Somit wird es also möglich sein, dass der Spieler kosmetische Veränderungen an Haaren, Augen, Augenbrauen, Mund und Nase vornehmen kann. Desweiteren können sogar die Hauptwaffe sowie das favorisierte Ninjutsu selbst ausgewählt werden. Zudem enthielt der Artikel zusätzliche Infos, die hier für euch zusammengefasst wurden:

Features von Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Story : Diese spielt in der Ära des siebten Hokage. Um den stärkesten Shinobi zu bestimmen, wird das Kampfkunst-Turnier, die Shinobi Liga, abgehalten.

: Diese spielt in der Ära des siebten Hokage. Um den stärkesten Shinobi zu bestimmen, wird das Kampfkunst-Turnier, die Shinobi Liga, abgehalten. VR Ninjutsu Arena : In der virtuellen Ninjutsu Arena könnt ihr in Kämpfen mit Shinobi aus der Vergangenheit trainieren, um neue Ninjutsu zu lernen.

: In der virtuellen Ninjutsu Arena könnt ihr in Kämpfen mit Shinobi aus der Vergangenheit trainieren, um neue Ninjutsu zu lernen. Boruto: Boruto Uzumaki wird ein spielbarer Charakter sein, der als Kämpfer zum Attacken-Typ zählt.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker erscheint 2018 für PlayStation 4, Xbox One und den PC.

Quelle: gematsu