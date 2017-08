Minecraft: Story Mode Season Two – Folge 2 erscheint im August

In der zweiten Season von Minecraft: Story Mode wird die Geschichte von Jesse in fünf Episoden weitererzählt. Die zweite dieser Episoden hat nun ein Releasedatum erhalten. Ab dem 15. August könnt ihr die Geschichte von Jesse weiterspielen, der gemeinsam mit seinen Freunden dem Seetempel entkommen ist, von dort jedoch eine Menge Unheil mitgebracht hat.

Minecraft: Story Mode Season One bald für die Switch

Neben der Ankündigung zur zweiten Episode von Minecraft: Story Mode Season Two gab es eine weitere Neuigkeit, die Telltale zu verkünden hatte. Demnach wird die Complete Journey des Vorgängers am 25. August für die Nintendo Switch erscheinen. Diese Edition erhält alle acht Episoden des ersten Teils, wer also den Beginn von Jesses Reise verpasst hat, kann dies auf der Switch nachholen.

Quelle: allgamesdelta