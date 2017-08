Midnight Club – Kommt ein neuer Teil von Rockstars Rennspielfranchise?

Rockstar arbeitet derzeit hart an Red Dead Redemption 2, nebenher könnte allerdings auch ein neuer Teil der Rennspielserie Midnight Club in Arbeit sein. Hinweise darauf liefern Screenshots eines Xbox One Profils, welches einem Rockstar-Mitarbeiter gehört.

Bisher noch nicht fahrbahre Autos

In den beiden Screenshots sieht man zwei Fahrzeuge, und wie ein User auf reddit hinweist, waren diese beiden Autos in keinem bisherigen Midnight Club verfügbar. Somit könnten der 2015 Mustang und der AE86 Toyota fahrbahre Vehikel in einem neuen Teil sein. Der letzte Teil der Serie war Midnight Club: Los Angeles, welcher 2008 erschien.

Quelle: neoGAF