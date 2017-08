Titanfall 2 – Ab sofort bei EA Access verfügbar

Die Inhalte von EA Acces werden immer mehr. Denn ab sofort erhalten Abonnenten von EA Access und Origin Acces auf der Xbox One und dem PC die Vollversion von Titanfall 2. Der beliebte Shooter erschien im Herbst letzten Jahres und kam bei Kritikern sehr gut an. Damit kann der Shooter von Respawn Entertainment nun via Vault runtergeladen und gespielt werden. Das Titanfall 2 bei EA Access erscheint wurde dabei Anfang Juli bekannt gegeben, ebenso wird auch demnächst Battlefield 1 in EA Access vertreten sein.

