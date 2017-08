Hob – Erscheinungsdatum bekannt gegeben

Das Entwicklerstudio Runic Games gab bekannt, dass das Adventure-Spiel Hob am 26. September für PlayStation 4 und PC erscheinen wird. Der Preis wird sich auf 19,99 $ belaufen. In Hob begebt ihr euch auf ein spannendes Abenteuer, das in einer atemberaubenden und zugleich brutalen Welt spielt, die von Unordnung geprägt ist. Rettet die Welt indem ihr Landschaften entdeckt, Rätsel löst und den Planeten selbst ändert.

Preisnachlass für Vorbesteller

Alle Vorbesteller einer PlayStation 4-Version erhalten einen Rabatt von 10% sowie das dynamische World Shift Theme. PS-Plus Besitzer erhalten sogar 20% Rabatt. Alle Vorbesteller der PC-Version hingegen erhalten einen Rabatt von 10%. Desweiteren erscheint bereits heute eine Runic Games Collection auf Steam und GOG, die die Spiele Hob, Torchlight und Torchlight II für 24,99 $ enthält.

Folgende Key-Features wird das Spiel laut Hersteller enthalten:

Wortlose Handlung – Die Geschichte von Hob wird ohne Texte oder Dialoge erzählt, sondern durch das Entdecken des Planeten und dem Interagieren mit den merkwürdigen Lebensformen.

– Die Geschichte von Hob wird ohne Texte oder Dialoge erzählt, sondern durch das Entdecken des Planeten und dem Interagieren mit den merkwürdigen Lebensformen. Verändert die Welt – Löst Rätsel und stellt so den Planeten wieder her. Die Landschaft wird sich vor euren Augen verändern und neue Pfade eröffnen.

– Löst Rätsel und stellt so den Planeten wieder her. Die Landschaft wird sich vor euren Augen verändern und neue Pfade eröffnen. Kletter, Kämpfe und Teleportiere – Nutzt die Fähigkeiten eures mechanischen Arms zum Entdecken und zum Kämpfen.

– Nutzt die Fähigkeiten eures mechanischen Arms zum Entdecken und zum Kämpfen. Abenteuer in einer offenen Welt – Entdeckt Ruinen, freundet euch mit Geistern an, bekämpft eure Feinde.

Quelle: Runic Games