Dragon Ball Xenoverse 2 – Switch-Version im Trailer

Bandai Namco Entertainment hat auf seinem offiziellen Youtube-Kanal den ersten japanischen Werbetrailer zur Switch-Version von Dragon Ball Xenoverse 2 veröffentlicht. In dem 15 Sekunden langen Spot sind unter anderem die Bewegungssteuerung mithilfe der Joy Cons sowie einiges an Gameplaymaterial zu erkennen.

So kann mithilfe der Bewegungssteuerung ein Kamehameha ausgelöst werden. Denkbar möglich ist, dass noch andere Spezialattacken so ausgeführt werden können. Desweiteren ist ein lokaler Mehrspielermodus für bis zu sechs Spieler zu erkennen. Die Switch-Version von Dragon Ball Xenoverse 2 wird in Europa am 22. September 2017 erscheinen, wobei die Japaner bereits am 7. September in die Schlacht ziehen können. Das Spiel ist bereits für PC, Xbox One und PlayStation 4 erhältlich.

Quelle: Bandai Namco (via Youtube)