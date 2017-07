Battlefield 1 – Revolution Edition offenbar geleaked

Im Zuge der in wenigen Wochen stattfindenden Gamescom, soll es unter dem Motto Battlefield 1: Revolution zahlreiche Ankündigungen zum beliebten 1.WK Shooter geben. Unter diesen neuen Ankündigungen werden wohl neue Infos zu den kommenden DLC’s und ein neuer Spielmodus mit stärkeren Bezug zum Esport sein. Doch zusätzlich wird es wohl eine neue Edition des Shooters geben. Denn wie Amazon.fr. listet, soll am 22. August eine Battlefield 1: Revolution Edition erscheinen. Diese wird neben der Standardfassung des Spiels auch ein Premium Pass beiliegen. Mit dem Premium Pass kann man alle Erweiterungen und die, die noch erscheinen werden ohne weitere kosten spielen. Dabei erscheint die Edition für Playstation 4, Xbox One und PC und soll 59.99€ kosten. Bislang steht eine offizielle Ankündigung seitens EA oder DICE noch aus. Jedoch scheint es wahrscheinlich, dass solch eine Edition erscheinen wird.

Battlefield 1 In the Name of the Tsar Official Teaser Trailer

Quelle: amazon.fr.