Rime – Collectors Edition der Switch-Version auf Amazon Spain aufgetaucht

Wir haben das stilistische Puzzleadventure Rime bereits für euch getestet, und es ist auch bekannt, dass eine Version für die Nintendo Switch geplant ist. Nun gibt es auf der spanischen Seite von Amazon ein Angebot, welches eine Collectors Edition zeigt und einen möglichen Release im Dezember verrät.

Große Box mit Soundtrack und Karte

Die Collectors Edition von Rime beinhaltet natürlich das Hauptspiel, zusätzlich noch eine Karte der Insel aus Stoff und eine CD mit dem Soundtrack des Spiels. Dazu gibt es dann noch ein Artbook. Alles ganz Standard für eine Collectors Edition, all dies ist zusammengepackt in einer Extragroßen Box. Kosten soll der Spaß 55,99€ und am 31. Dezember erscheinen.

Quelle: Amazon Spanien