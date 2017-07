Persona 5 The Animation – JRPG bekommt Animeserie

Das letzte Persona hat einen großen Erfolg für Atlus dargestellt. Die Verkaufszahlen haben mit fast 2 Millionen Exemplaren, die Erwartungen der meisten weit übertroffen. Aber Atlus ist definitiv noch nicht am Ende, wie es scheint, denn jetzt gibt es mit Persona 5 The Animation.

Persona 5 The Animation angekündigt

Die Phantom Thieves bekommen ihre eigene Anime Version spendiert. Nach umfangreichen Anime zu Persona 3 und Persona 4, sicherlich keine große Überraschung. Die Serie wird dabei zuerst natürlich zuerst in Japan erscheinen, ob und wann es in lokalisierter Form in den Rest der Welt kommt, ist noch unklar. Damit dürfte aber auch klar sein, dass bei Animes nicht Schluss sein wird.

Quelle: @AllGamesDelta (via Twitter)