NBA 2K18 – Neuer Spielmodus angekündigt

Die NBA 2K ist für viele Fans einer der besten Sportsimulationen. Besonders die vielfältigen Spielmodi begeistern neben der authentischen Präsentation und der lebensechten Simulation. Wie nun 2K angekündigt wird es im neuen Ableger NBA 2K18 einen neuen Spielmodus geben. Der neue Spielmodus ist dabei eine Weiterentwicklung des beliebten MyGM Modus. Der neue Modus heißt dabei MyGM: The next Chapter. In diesem übernimmt man die Rolle eines früheren NBA Stars, der wegen einer Verletzung seine Karriere beenden musst und nun als Manager fungiert. Dabei wird es zahlreiche Zwischensequenzen mit verschiedenen Charakteren wie den Clubbesitzer, Spieler aus dem Team oder weiteren Vereinsmitglieder geben. Zudem sollen auch die Medien und Pressevertreter behandelt.

NBA 2K18 – Shaq Legend Edition Announcement

In einem kurzem Statement hat Senior Producer Erick Boenisch betont, mit dem neuen Modus eine motivierende Spielerfahrung kreieren zu wollen. Dabei sollen persönliche Entscheidungen Einfluss auf die Geschichte haben. NBA 2K 18 erscheint am 15. September für Playstation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch.

