Forza Horizon 3 – Neues bekanntes Fahrzeug erscheint bald

Forza Horizon 3 ist eines der besten und beliebtesten Arcaderacer unserer Zeit. In diesem sind bereits etliche markante Fahrzeuge enthalten. Doch wie nun Microsoft und Square Enix bekannt gegeben haben, wird demnächst das ikonische Fahrzeug Regalia aus Final Fantasy XV in den Racer schaffen. Der Regalia ist dabei das Fahrzeug mit denen Noctis und Co. in Final Fantasy XV unterwegs sind. Im Spiel wird das Fahrzeug einen V12 Motor mit 7,2 Liter und 536 PS besitzen. Das Fahrzeug erscheint dabei kostenlos am 01. August und erhält jeder, der Forza Horizon 3 oder Final Fantasy XV bis zum 01. August gespielt hat. Um das Fahrzeug freizuschalten erhält man dann am besagten Tag eine Ingame Nachricht. Spieler von Final Fantasy XV erhalten via Xbox Live einen Code mit den man das Fahrzeug freizuschalten.

Forza Horizon 3 — Introducing the Regalia

Quelle: YouTube (Turn10Studios)