WoW Legion – Holt euch Sargeras Schwert Taeshalach

Wer möchte sie nicht haben? Die epischen Waffen der Bosse und Helden aus World of Warcraft, ob die Kriegsgleven von Illidan, Ragnaros‘ Streithammer und selbst zum Warcraft Film gab es Gul´dans Zauberstab, Durotans Axt (auf Horde Seite), ebenso wie Schild und Schwert von Lothars (auf Allianz Seite). Nun dürften sich besonders Paladine und Krieger (Schutz) freuen, denn mit dem nächsten Schlachtzug wird die legendäre Titanen-Klinge Taeshalach als Transmogg-Vorlage für Einhandwaffen geben. Auch wenn die Klinge bisher nicht in der Schlachtzugsübersicht geführt wird, kann davon ausgegangen werden, dass sie beim vorletzten Boss in Antorus droppen wird.

Holt euch die Klinge, die sich einst weigerte Sargeras zu dienen

Der Einste Titan Sargeras lies Dämonen auf Mardum frei, erschuf damals damit die brennende Legion und besiegelte sein eigenes Schicksal, dadurch veränderte er sein gesamtes Äußeres. Wo einst Haare waren, loderten Flammen und statt imposanter Titanenrunen, ist seine Rüstung seither mit dämonischen Zeichen übersät. Nur seine Waffe, die Klinge Gorshalach weigerte sich dem verdorbenen Titanen weiter zu dienen und spaltete sich daraufhin in zwei Teile auf. Der eine Teil der Klinge, Gorribal blieb Sargeras treu und er nahm sie ansich. Wohingegen der andere Teil der Klinge, Taeshalach sich weigerte Sargeras und dem Bösen zu dienen und fügte Sargeras bei jeder Berührung Schmerzen zu. Daher nahm Aggramar Taeshalach den Teil der Klinge an sich, in der Hoffnung Sargeras irgendwann zurück zu gewinnen.

Quelle: WoWHead