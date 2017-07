Slime-San – Indietitel kommt im August auf die Switch

Slime-San ist ein Indietitel, welcher sehr stark an Super Meat Boy erinnert. Wir haben ihn hier bereits angespielt, damals noch auf dem PC per Steam. Nun kommt das Indie-Jump’n’Run auch auf die Switch.

Schleim statt Fleisch

In Slime-San steuert ihr einen kleinen Schleimklumpen, hüpft mit ihm durch Unmengen an Leveln und weicht dabei gefährlichen Todesfallen aus. Der Clou dabei: Alles was grün ist, kann Slime berühren, alles was rot ist, bedeutet den Tod. Das Spiel ist ähnlich fordernd wie seine fleischige Inspirationsquelle und von daher ein guter Indie-Tip für Switch-Besitzer. Slime-San erscheint am 03. August im eShop, mit Unterstützung für HD Rumble und lokalem Multiplayer.

Quelle: Fabrazz via Twitter