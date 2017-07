Monster Hunter World – Neue Details zum Release-Datum

Fans der Reihe dürften schon seit der Vorstellung auf der E3 gespannt auf ein Release-Datum warten, bisher hieß es immer nur „Früh im Jahr 2018“ und dass das ein weit gestreuter Zeitraum ist, wissen wir ja alle. Umso erfreulicher dürften die neuen Details sein, die Capcom nun in ihren Finanzbericht veröffentlicht hat. Denn laut diesem ist geplant, dass Monster Hunter World noch im laufenden Geschäftsjahr veröffentlicht wird.

Die Jagd lässt nicht mehr lange auf sich warten

Hier ist das entscheidende Detail das Ende eines Geschäftsjahres in der Branche, dieses endet am 31. März eines jeden Kalenderjahres und somit wurde indirekt bestätigt, dass das Spiel bis März 2018 erscheinen dürfte. Die Jagd auf die großen Monster hat also einen Startschuss, zumindest soweit sich daran nichts ändert. Diese Details und Informationen beziehen sich natürlich nur auf die Playstation 4 und Xbox One Versionen des Spiels, denn die PC-Version wird weiterhin erst später erscheinen.

Quelle: dualshockers