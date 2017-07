Battlefield – EA erwähnt beiläufig neuen Teil für 2018

Bei der Vorstellung der Zahlen für das Fiskaljahr hat EA-Boss Andrew Wilson fast in einem Nebensatz einen neuen Teil der Battlefield-Reihe angekündigt. Zunächst war Battlefield 1 im Fokus, dessen Verkaufszahlen mit 21 Mio. verkauften Einheiten sehr gut seien. Dann gab es einen Investorencall, in dem Wilson einige Fragen beantwortete. Auf die Frage, worauf Fans sich freuen können, verriet Wilson schließlich, dass sich ein neuer Teil in Entwicklung befindet.

When he was asked on EA's plans for next year: "We'll continue delivering for our #BF fans, including the next great game in the franchise"

