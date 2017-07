Warframe – Nächstes Update bringt Open World

Digital Extremes Free to Play Hit Warframe wird Ende des Jahres eine große Erweiterung erhalten. Mit Plains of Eidolon werden einige interessante Features Einzug in die Spielwelt halten. Neben Open World Elementen und NPC Missionen, werden auch Bastler etwas zu tun bekommen.

Warframe Plains of Eidolon Expansion hat viel zu bieten

Noch vor Ende des Jahres soll die Erweiterung in das bisher Missions basierte Gameplay eine Open World Komponente integrieren. Auf einem Markt werdet ihr nicht nur neue DNA für Begleittiere erhalten, ihr werdet auch die Möglichkeit bekommen komplett eigene Waffen zu erstellen und zu benennen. In den Weiten der Plains of Eidolon werdet ihr dann Missionen absolvieren, auf Angeltour gehen oder gegen gigantische Bosse antreten können.

Quelle: PlayWarframe (via Youtube)