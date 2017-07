Playstation Plus – Preise ändern sich

Erst am Mittwoch haben wir die aktuellen Playstation Plus Titel für August präsentiert bekommen, da gibt es schon wieder News. Die Preise für ein Abo werden sich ab dem 31. August erneut ändern. Ihr solltet also vielleicht noch vorher verlängern.

Playstation Plus Preise steigen

Ab dem 31. August wird der Preis für ein Jahresabo von 49,99€ auf 59,99€ steigen. Das vierteljährige Abo steigt von 19,99€ auf 24,99€ und bei monatlichem Abo geht es von 6,99€ auf 7,99€. Ein Grund für die Anhebung wurde nicht genannt. Folgt man allerdings den letzten Ankündigungen von Sony zu neuer Firmware und der Meldung, dass PS Now nach Deutschland kommen soll, könnte man einen Zusammenhang vermuten. Da es häufig den Vorschlag gab PS Now sollte in PS Plus integriert werden, wäre es möglich das Sony dies nun wirklich plant und so finanzieren will.

Quelle: Sony