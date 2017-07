LawBreakers – Offene Beta gestartet

Am 08. August steigt LawBreakers in die Riege der kompetitiven Shooter ein, und damit ein gelungener Launch garantiert wird, gibt es an diesem Wochenende eine offene Beta. Sowohl PC-Zocker als auch Konsoleros können an diesem Wochenende den Shooter kostenlos ausprobieren.

Told ya we'd be back soon. PC & PS4 Open Beta: July 28-31 RT and tag your team. Let's do this. >> https://t.co/nzWHl7TAJV pic.twitter.com/M6vhrG56qk — LawBreakers (@lawbreakers) July 25, 2017

Serverbelastung soll getestet werden

Wie man es von einer offenen Beta für ein Onlinespiel kennt, soll mit diesem Wochenende die Belastungsfähigkeit der Server überprüft werden. Entwickler Cliff Blezinski, unter anderem für Unreal Tournament und die Gears of War-Reihe verantwortlich, freut sich schon darauf, dass so viele nun seinen Titel spielen werden und gibt deshalb auf dem PlaystationBlog noch einige Tips zur Konsolenversion. Die Vollversion erscheint am 08. August und wird 30€ kosten.

Quelle: playstationblog / lawbreakers via Twitter