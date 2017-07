Hearthstone – Holt euch Arthas

In der neuen Erweiterung Knights of the Frozen Throne erwarten euch zahlreiche Neuerungen, neben mehr als 100 neuer Spielkarten gibt es auch neue kostenlose Story-Missionen für jeden Spieler. In den Missionen begebt ihr euch in die Eiskronenzitadele und stellt euch den dortigen Bossen. Schafft ihr es diese zu bezwingen, erhaltet ihr als Belohnung neue Kartenpackungen. Am Ende eures Weges durch die Zitadele erwartet euch der Lichkönig persönlich und der soll nicht so einfach zu bezwingen sein, belohnt euch dafür aber mit umso wertvollerer Beute.

„Du spielst Karten, wie mein Vater sein Königreich führte. Schwächlich.“

Die Entwickler haben nun in einem Video diese besondere Belohnung verraten, so erhalten Spieler die es schaffen den Lichkönig stolze neun mal zu besiegen (genau genommen ein mal mit jeder Klasse im Spiel), die Spielkarte eines bekannten jungen Paladins, nämlich die von Arthas Menethil (bevor dieser zum Lichkönig wurde). Nicht nur das ihr den Lichkönig neun mal bezwingen müsst, so hat er auch für jede Klasse seine ganz eigenen fiesen Tricks auf Lager, so die Entwickler. Vorallem gegen Jaina hegt der Lichkönig einen tiefen Groll und so haben es vorallem Magier schwer im Kampf, denn die Lebenspunkte von ihnen werden bereits im ersten Zug auf 1 HP gesetzt und obwohl Arthas einst ein stolzer Paladin war, weckt vorallem diese Klasse einen besonderen Hass bei ihm, so dass er den Spieler besonders schwere Gegner zuteilt. Was den Kampf aber besonders schwer machen dürfte, ist die Tatsache dass der Lichkönig jeden Diener auf seine Seite bekommt, den er zuvor vernichtet. Natürlich kommen auch Lore Fans auf ihre Kosten, denn die Entwickler entschlossen sich letzten Endes dazu, dass der Lichkönig auch in Hearthstone seine düstere Art beibehalten muss und verpasstem ihm zahlreiche gelungene Sprüche.

Quelle: hearthpwn