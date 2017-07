Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age – Westlicher Release verkündet

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age ist der 11 Teil der legendären JRPG-Reihe. Ursprünglich sollte es im vergangenen Jahr zum 30-jähtigen Jubiläum der Dragon Quest-Reihe erscheinen, nun ist der 29. Juli der Releasetermin für Japan. Auf Twitter wurde nun auch ein westlicher Release angekündigt.

Yuji Horii, famed game designer of the Dragon Quest series, makes an appearance with a swarm of Slimes in tow to share some exciting news! pic.twitter.com/ytHpJyozkd — Dragon Quest (@DragonQuest) July 28, 2017

Dragon Quest XI kommt 2018

Während die Japaner also schon an diesem Wochenende auf ihr großes Abenteuer gehen dürfen, mussten sich westliche Fans erstmal auf eine Ankündigung für eine Lokalisierung gedulden. Nun verkündete Yuji Hori, der berühmteste Designer der Dragon Quest-Reihe, auf Twitter, dass der elfte Teil sich bereits in der Lokalisierungsphase befindet. Es wird in 5 Sprachen übersetzt, darunter selbstverständlich englisch. Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age erscheint für die PS4, den 3DS und die Switch.

Quelle: Dragon Quest via Twitter