Hellblade Senua’s Sacrifice – 10 Minuten Gameplay

In wenigen Tagen werden wir in Hellblade Senua’s Sacrifice einen Trip in die Untiefen der Psyche. Die Kollegen von IGN haben 10 Minuten neues Gameplay zu Ninja Theory’s neuen Spiel.

Neues Gameplay zu Hellblade

Im gezeigten Gameplay verfolgen wir Senua durch den strömenden Regen. Dabei sind wir ständig in Begleitung der Stimmen in unserem Kopf, von denen manche uns helfen andere eher verspotten. In einigen Gefechten muss sich die junge Kriegerin dann wilden Gegnern stellen und Umgebungspuzzle lösen. Ab dem 8. August könnt ihr dann selbst einen Blick in das fertige Spiel werden, wenn es im PSN erscheint.

Quelle: IGN (via Youtube)