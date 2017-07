Gundam Versus – Lizenzmusik bleibt erhalten

Ende September erwartet uns mit Gundam Versus wieder ein Titel mit den beliebten Mobile Suits. Bandai Namco hatte für alle Fans eine beruhigende Nachricht in Bezug auf all die vertrauten Songs, die sich über die Jahre angesammelt haben. Fans der Animes dürfen sich schon mal freuen.

Gundam Versus kommt mit den bekannten Songs

Der Entwickler bestätigte in einem Interview, dass der Soundtrack in allen Versionen gleich sein wird. Damit werden alle bekannten Songs aus den Animes auch im Gundam Fighter enthalten sein. In der Vergangenheit wurden oft lizensierte Titel aus westlichen Versionen entfernt, was gerade bei Fans nicht sehr gut ankam. Ab dem 29. September können wir dann selber mal austesten, ob tatsächlich die vertrauten Tunes vorhanden sind.

Quelle: Pushsquare