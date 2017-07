Fortnite – Der Sommerhit 2017?

Fortnite, welches erst 2018 als Free-2-Play Spiel erscheinen soll, ist bereits in seiner Early-Access-Phase ein mega Erfolg. Das Spiel befindet sich seit ungefähr fünf Jahren in der Entwicklung und leutete am 25. Juli dann endlich die kostenpflichtige Early-Access-Phase ein und obwohl eines der Gründerpakete stolze 40 Euro kostet, verkaufte sich das Spiel laut den Entwicklern bereits über 500.000 mal. Epic Games bedankte sich daher via Twitter für die unglaubliche Unterstützung.

Absolutely humbled by the response to this week's @FortniteGame launch. 500k+ digital pre-order sales and just getting started! Thank YOU.

— Darren Sugg (@DarrenSugg) July 26, 2017